О нас

Глава МИД: Германия готова оказать помощь в ликвидации минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан

Глава МИД: Германия готова оказать помощь в ликвидации минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан  Германия готова оказать помощь в ликвидации гуманитарной минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 19:26
Глава МИД: Германия готова оказать помощь в ликвидации минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан

Германия готова оказать помощь в ликвидации гуманитарной минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Министр иностранных дел Германии довела до внимания, что ее страна поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора и в этом контексте - Брюссельскую платформу, проводимую при поддержке Европейского союза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Foreign minister: Germany ready to provide assistance in eliminating mine problem faced by Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: "Almaniya Azərbaycanın üzləşdiyi mina probleminə kömək göstərməyə hazırdır"

Самое важное

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi