Глава МИД: Германия готова оказать помощь в ликвидации минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан

Германия готова оказать помощь в ликвидации гуманитарной минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан.

Германия готова оказать помощь в ликвидации гуманитарной минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Министр иностранных дел Германии довела до внимания, что ее страна поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора и в этом контексте - Брюссельскую платформу, проводимую при поддержке Европейского союза.