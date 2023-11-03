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Глава МИД Германии призвала Баку и Ереван возобновить переговоры в ближайшее время

Глава МИД Германии призвала Баку и Ереван возобновить переговоры в ближайшее время Участие в программе "Global Gateway" может сблизить Азербайджан и Армению.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 14:48
Глава МИД Германии призвала Баку и Ереван возобновить переговоры в ближайшее время

Участие в программе "Global Gateway" может сблизить Азербайджан и Армению.

Как передает Report, об этом заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она отметила, что Европейский союз, в том числе Германия, готовы поддержать Ереван и Баку: "Германия и Европейский союз хотят работать вместе для стабильности на Южном Кавказе".

По словам министра, теперь обе стороны должны придерживаться пути взаимного доверия.

Бербок отметила, что Германия выступает за скорейшее возобновление переговоров между Баку и Ереваном: "Германия выступает за прочный мир, политическую и экономическую диверсификацию региона, тесные и хорошие отношения с Европой. Установление доверия и мира в регионе очень важно. Основная цель – обеспечение мира путем переговоров".

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Версия на английском языке Germany calls on Azerbaijan and Armenia to resume negotiations as soon as possible
Версия на азербайджанском языке Almaniya Azərbaycan və Ermənistanı danışıqları tezliklə bərpa etməyə çağırıb

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