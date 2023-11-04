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Глава МИД Германии: Европа заинтересована в мире на Южном Кавказе

Глава МИД Германии: Европа заинтересована в мире на Южном Кавказе Европа заинтересована в мире на Южном Кавказе, в скорейшем восстановлении нормальных отношений между странами региона.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 20:36

Европа заинтересована в мире на Южном Кавказе, в скорейшем восстановлении нормальных отношений между странами региона.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на совместной пресс-конференции в Баку с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Южный Кавказ - интересный регион для Европы. На это есть экономические причины и перспективы их будущего развития",- сказала она.

По ее словам, в этом регионе все еще не восстановлен мир, есть нерешенные вопросы, но мир необходим. Эти вопросы мы обсуждали сегодня в Баку, так же как и вопросы восстановления Карабаха.

"Мирный процесс в интересах и Азербайджана, и Армении,- добавила Бербок. - За два дня визита в этих странах рада была услышать, что обе стран страны заинтересованы в этом".

По ее словам, Германия и ЕС поддерживают их в этих мирных инициативах.

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Версия на азербайджанском языке Annalena Berbok: "Almaniya hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib"

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