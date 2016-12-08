Глава МИД ФРГ: Необходимо найти устойчивое урегулирование для конфликтов на пространстве ОБСЕ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Если посмотреть на конфликты на пространстве ОБСЕ, то надо понимать, что нужно найти устойчивое урегулирование для этих конфликтов".

Как сообщает Report, об этом на 23-м заседании совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, министр отметил, что в апреле этого года ситуация в этом регионе вновь ухудшилась.

"Ситуация показала насколько важно достичь перемирия, и быть уверенным, что мы ведем необходимые переговоры для достижения урегулирования", - отметил он.

Ф.В.Штаймайер также подчеркнул важность улучшения гуманитарной ситуации в зоне конфликта и построения мер доверия между сторонами конфликта.

"Все это говорит, что нам еще предстоит много работы", - подчеркнул глава МИД.