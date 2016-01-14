Действующий председатель ОБСЕ: Шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта должны быть усилены

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Германия, как действующий председатель ОБСЕ и член Минской группы, поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. И шаги в этом направлении, безусловно, должны быть усилены".

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он выразил обеспокоенность ситуацией в регионе в целом, а также случаями нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения.

"На этом фоне важны меры по деэскалации конфликта", - добавил глава МИД Германии.

В своей речи министр затронул наиболее актуальные проблемы председательства Германии в ОБСЕ, отметив, что оно пришлось "на очень турбулентное время, период миграционного кризиса, конфликтов в Украине, на Ближнем Востоке".

По его словам, конфликты на пространстве ОБСЕ ослабили организацию. Глава МИД считает, что конструктивный диалог поможет восстановить стабильность на пространстве организации.