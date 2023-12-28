О нас

Глава МИД: Французская сторона, будучи уверенной в своей невиновности, могла бы провести расследование

Глава МИД: Французская сторона, будучи уверенной в своей невиновности, могла бы провести расследование 15:55
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 16:30
Глава МИД: Французская сторона, будучи уверенной в своей невиновности, могла бы провести расследование

До объявления персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции в Азербайджане, имеющих дипломатический статус, в посольство Франции была направлена нота, в которой подчеркивалась необходимость изучения ряда вопросов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Он отметил, что французская сторона, будучи уверенной в своей невиновности, могла бы провести расследование.

"Но они этого не сделали, поэтому посол была приглашена в МИД, где ей выразили протест", - добавил Байрамов.

Министр сказал, что посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева была вызвана в МИД Франции, где ей представили решение в отношении двух азербайджанских дипломатов: "Однако разница между нашими шагами в том, что с нашей стороны были представлены доказательства".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Fransa tərəfi günahsızlıqlarında əmin idisə, araşdırma apara bilərdi”

Самое важное

ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi