Глава МИД: Французская сторона, будучи уверенной в своей невиновности, могла бы провести расследование

15:55

До объявления персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции в Азербайджане, имеющих дипломатический статус, в посольство Франции была направлена нота, в которой подчеркивалась необходимость изучения ряда вопросов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Он отметил, что французская сторона, будучи уверенной в своей невиновности, могла бы провести расследование.

"Но они этого не сделали, поэтому посол была приглашена в МИД, где ей выразили протест", - добавил Байрамов.

Министр сказал, что посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева была вызвана в МИД Франции, где ей представили решение в отношении двух азербайджанских дипломатов: "Однако разница между нашими шагами в том, что с нашей стороны были представлены доказательства".