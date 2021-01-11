Глава МИД Франции: Нужно вести конструктивный диалог с Азербайджаном

"С Азербайджаном нужно вести искренний и конструктивный диалог".

"С Азербайджаном нужно вести искренний и конструктивный диалог".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ответ на призыв ряда парламентариев и общественных деятелей к правительству занять нейтральную позицию в карабахском вопросе.

"С 1997 года Франция является сопредседателем Минской группы. Все это время Франция уважительно относилась к нормам международного права и призывала стороны решить конфликт мирным путем", - сказал он.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Франция и впредь будет участвовать в решении нагорно-карабахского конфликта: "Франция, наряду со своими партнерами, сделает все возможное, чтобы результаты, достигнутые после прекращения боевых действий, были устойчивыми".

Министр выразил готовность Франции к конструктивному диалогу с Азербайджаном: "Необходимо вести искренние и конструктивные переговоры с Азербайджаном. Уверен, мы можем найти путь к диалогу в духе двустороннего доверия и партнерства, сложившегося при Франсуа Миттеране, Жаке Шираке и Эммануэле Макроне".