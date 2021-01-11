О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Франции: Нужно вести конструктивный диалог с Азербайджаном

Глава МИД Франции: Нужно вести конструктивный диалог с Азербайджаном "С Азербайджаном нужно вести искренний и конструктивный диалог".
Внешняя политика
11 января 2021 г. 17:39
Глава МИД Франции: Нужно вести конструктивный диалог с Азербайджаном
Жан-Ив Ле Дриан

"С Азербайджаном нужно вести искренний и конструктивный диалог".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ответ на призыв ряда парламентариев и общественных деятелей к правительству занять нейтральную позицию в карабахском вопросе.

"С 1997 года Франция является сопредседателем Минской группы. Все это время Франция уважительно относилась к нормам международного права и призывала стороны решить конфликт мирным путем", - сказал он.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Франция и впредь будет участвовать в решении нагорно-карабахского конфликта: "Франция, наряду со своими партнерами, сделает все возможное, чтобы результаты, достигнутые после прекращения боевых действий, были устойчивыми".

Министр выразил готовность Франции к конструктивному диалогу с Азербайджаном: "Необходимо вести искренние и конструктивные переговоры с Азербайджаном. Уверен, мы можем найти путь к диалогу в духе двустороннего доверия и партнерства, сложившегося при Франсуа Миттеране, Жаке Шираке и Эммануэле Макроне".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fransanın XİN başçısı: "Azərbaycanla konstruktiv danışıqlar aparmaq lazımdır"

Новости партнеров

Самое важное

Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23
В Москве началась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве началась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 15:03
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
11 января 2021 г. 14:26
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
11 января 2021 г. 13:16
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
11 января 2021 г. 13:00
Президент Ильхам Алиев прибыл в Москву
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл в Москву
11 января 2021 г. 12:57
В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
Министр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
ФотоМинистр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
9 января 2021 г. 12:10
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
8 января 2021 г. 15:11
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
8 января 2021 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi