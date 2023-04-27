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Глава МИД Франции: Азербайджан выступает за мир с Арменией

Глава МИД Франции: Азербайджан выступает за мир с Арменией Азербайджан выступает с мирной инициативой.
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 14:31
Глава МИД Франции: Азербайджан выступает за мир с Арменией

Франция приветствует инициативу Азербайджана по подписанию мирного договора с Арменией.

Как сообщает Report, об этом министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, обе страны должны пойти по пути переговоров: "Сегодня есть шанс на мир. Азербайджан выступает с мирной инициативой. Мы приветствуем это. Я хочу, чтобы мирный процесс продолжился путем переговоров. Мы очень хотим, чтобы мир наконец наступил".

Глава МИД Франции призвала Азербайджан и Армению вернуться за стол переговоров. Стороны должны признать территориальную целостность друг друга, добавила она.

По словам Катрин Колонны, подписание мирного договора между Баку и Ереваном приведет "к долгожданному миру, от которого выиграют все стороны".

"Франция в свою очередь всегда старается внести свой вклад в мир в регионе и не преследует больше никакой другой цели", - добавила она.

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Версия на английском языке French FM: Azerbaijan takes initiative for peace with Armenia 
Версия на азербайджанском языке Fransa XİN başçısı: “Azərbaycan Ermənistanla sülh üçün təşəbbüs göstərir”

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