Глава МИД Франции: Азербайджан выступает за мир с Арменией

Азербайджан выступает с мирной инициативой.

Франция приветствует инициативу Азербайджана по подписанию мирного договора с Арменией.

Как сообщает Report, об этом министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, обе страны должны пойти по пути переговоров: "Сегодня есть шанс на мир. Азербайджан выступает с мирной инициативой. Мы приветствуем это. Я хочу, чтобы мирный процесс продолжился путем переговоров. Мы очень хотим, чтобы мир наконец наступил".

Глава МИД Франции призвала Азербайджан и Армению вернуться за стол переговоров. Стороны должны признать территориальную целостность друг друга, добавила она.

По словам Катрин Колонны, подписание мирного договора между Баку и Ереваном приведет "к долгожданному миру, от которого выиграют все стороны".

"Франция в свою очередь всегда старается внести свой вклад в мир в регионе и не преследует больше никакой другой цели", - добавила она.