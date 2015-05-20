​Глава МИД Эстонии выразила соболезнования в связи с трагедией в Баку

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус во вторник выразила соболезнования главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову в связи с гибелью людей в результате пожара в многоэтажном доме в Баку.

Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

"Выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия", - написала Пентус-Розиманнус в своем послании.

Во вторник в центре Баку произошел крупный пожар. Загорелся 16-этажный жилой дом на проспекте Азадлыг. В результате 15 человек погибли (в том числе 4 детей) и более 50 получили различные травмы. Они были госпитализированы.