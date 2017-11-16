Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетит Азербайджан. Как сообщили Report в пресс-службе МИД Эстонии, С. Миксер представит Европейский союз на 7-ой министерской встрече в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс", которая пройдет в Баку 1 декабря.

Напомним, Эстония в настоящее время является председателем Совета Европейского союза.

Главной темой министерской встречи в Баку станет "Безопасность и экономические связи в регионе "Сердце Азии".

Напомним, Азербайджан в настоящее время является сопредседателем процесса наряду с Афганистаном. Министерскую встречу также посетят другие высокие гости из стран-участниц инициативы, в том числе президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.