Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетит Азербайджан 12 июня.

Об этом Report сообщил глава представительства Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик.

По его словам, в рамках визита министр встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана. В ходе встреч будут обсуждены двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках программы ЕС "Восточное Партнерство".

Отметим, что Эстония во втором полугодии будет председательствовать в ЕС и организует саммит "Восточного Партнерства" в Брюсселе.