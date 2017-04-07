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    Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан

    В ходе визита будут обсуждены двусторонние отношения, сотрудничество в рамках программы Восточное Партнерство

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетит Азербайджан 12 июня.

    Об этом Report сообщил глава представительства Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик.

    По его словам, в рамках визита министр встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана. В ходе встреч будут обсуждены двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках программы ЕС "Восточное Партнерство".

    Отметим, что Эстония во втором полугодии будет председательствовать в ЕС и организует саммит "Восточного Партнерства" в Брюсселе. 

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