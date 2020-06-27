​Глава МИД Эстонии подтвердил территориальную целостность Азербайджана

Урмас Рейнсалу и Эльмар Мамедъяров https://report.az/storage/news/8e4099f9aababb17fe55b7cae1b0d6f9/9bfe492a-3053-4bea-a4af-4ca2b9233b40_292.jpg

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министры обсудили текущую ситуацию в связи с глобальной пандемией, меры, предпринятые для борьбы с новым коронавирусом, а также вопросы международной солидарности и сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о различных аспекты двусторонних отношений, в том числе о перспективах сотрудничества в политической, экономической, торговой и других областях.

Глава МИД Эстонии подтвердил поддержку независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Говоря о председательстве Эстонии в Совете Безопасности, министр Эльмар Мамедъяров отметил в этой связи встречу на высоком уровне по формуле Аррии на тему "75 лет после окончания Второй мировой войны в Европе - извлеченные уроки и ответственность Совета Безопасности".

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.