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Глава МИД Эстонии подтвердил территориальную целостность Азербайджана

​Глава МИД Эстонии подтвердил территориальную целостность Азербайджана

Урмас Рейнсалу и Эльмар Мамедъяров

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министры обсудили текущую ситуацию в связи с глобальной пандемией, меры, предпринятые для борьбы с новым коронавирусом, а также вопросы международной солидарности и сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о различных аспекты двусторонних отношений, в том числе о перспективах сотрудничества в политической, экономической, торговой и других областях.

Глава МИД Эстонии подтвердил поддержку независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Говоря о председательстве Эстонии в Совете Безопасности, министр Эльмар Мамедъяров отметил в этой связи встречу на высоком уровне по формуле Аррии на тему "75 лет после окончания Второй мировой войны в Европе - извлеченные уроки и ответственность Совета Безопасности".

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

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