Глава МИД Эстонии: Мы воздаем должное правительству Азербайджана за проведение конференции в рамках "Сердце Азии"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Сердце Азии" - Стамбульский процесс является важной платформой для расширения регионального сотрудничества с Афганистаном.

Об этом Report заявил представляющий Европейский Союз на проходящей сегодня в Баку VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

По его словам, ежегодное министерское совещание "Сердце Азии" - Стамбульский процесс является важным событием для оценки прогресса: "Мы были воодушевлены недавним прогрессом в области регионального экономического сотрудничества, в частности, подписанием Соглашения о коридоре Lapis Lazuli между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. У ЕС есть давно поддерживаемые проекты, направленные на улучшение взаимодействия с соседними странами-партнерами и между ними".

"Недавнее открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, показывает, что Центральная Азия и Афганистан находятся только лишь на другой стороне Каспия - и, следовательно, могут быть связаны с Европой. Мы воздаем должное правительству Азербайджана за проведение в этом году конференции министров стран "Сердце Азии" - Стамбульский процесс", - заявил С. Миксер.