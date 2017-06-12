Глава МИД Эстонии: Военного решения нагорно-карабахского конфликта не существует

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Военного решения нагорно-карабахского конфликта не существует. Мирное урегулирование служит интересам вовлеченных в конфликт сторон". Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

Глава МИД Эстонии призвал стороны конфликта оставить военную риторику: "Я верю, что нет другого формата, кроме МГ ОБСЕ, которая сможет приложить все усилия для урегулирования этого конфликта".

С. Миксер заявил, что у Азербайджана и Эстонии существует большой потенциал для углубления отношений, в частности, в сферах – образования, IT.

"Мы имеем амбициозную повестку во время председательства в ЕС, в частности Brexit. Все вопросы важны с точки зрения обеспечения безопасности в Европе. Также основным вопросом станет направление укрепления сотрудничества со странами Восточного партнерства.

Я надеюсь, что Азербайджан и ЕС подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве. Для нас контент соглашения очень важен, он также положительно повлияет на отношения Баку и Таллинна", - заявил глава МИД.