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Глава МИД: Есть большие планы по укреплению азербайджано-грузино-турецкого сотрудничества

Глава МИД: Есть большие планы по укреплению азербайджано-грузино-турец

"Есть большие планы по дальнейшему укреплению азербайджано-грузино-турецкого сотрудничества"

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на пресс-конференции в Тбилиси.

По его словам, энергетическая безопасность является важным элементом трехстороннего сотрудничества.

Министр отметил, что на встрече министров иностранных дел также обсуждались нерешенные конфликты: "В этом вопросе Азербайджан берет за основу нормы международного права. Конфликты должны быть урегулированы в рамках международно признанной территориальной целостности государств".

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