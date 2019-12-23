Глава МИД: Есть большие планы по укреплению азербайджано-грузино-турецкого сотрудничества

"Есть большие планы по дальнейшему укреплению азербайджано-грузино-турецкого сотрудничества"

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на пресс-конференции в Тбилиси.

По его словам, энергетическая безопасность является важным элементом трехстороннего сотрудничества.

Министр отметил, что на встрече министров иностранных дел также обсуждались нерешенные конфликты: "В этом вопросе Азербайджан берет за основу нормы международного права. Конфликты должны быть урегулированы в рамках международно признанной территориальной целостности государств".