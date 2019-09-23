Глава МИД Египта посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри посетит Азербайджан в следующем месяце.
Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, С. Шукри планирует принять участие на встрече министров иностранных дел стран Движения неприсоединения, которые обсудят подготовку к саммиту организации на встрече 23-24 октября в Баку.
Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.
В ходе саммита председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.
Tural AsadiАвтор новости