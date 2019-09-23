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Глава МИД Египта посетит Азербайджан

Глава МИД Египта посетит Азербайджан
© Report

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри  посетит Азербайджан в следующем месяце.

Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, С. Шукри планирует принять участие на встрече министров иностранных дел стран Движения неприсоединения, которые  обсудят подготовку к саммиту организации на встрече 23-24 октября в Баку.

Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.

В ходе саммита председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану. 

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