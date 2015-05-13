Глава МИД: До конца 2017 года Азербайджан окажет афганской армии помощь в размере 2 млн. евро

Баку. 13 мая. REPORT/AZ "Азербайджан вносит значимый вклад, оказывая помощь Афганистану войсками, финансовой поддержкой, предоставляя различные транзитные возможности. В 2012 году Азербайджан внес свой вклад в размере 1 млн. евро в целевой фонд Национальной армии Афганистана и до конца 2017 года внесет дополнительный вклад в размере 2 млн. евро".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на прошедшем в Анталии заседании глав МИД государств, внесших вклад в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

По мнению Э.Мамедъярова, опыт предыдущих лет показывает, что для воцарения продолжительного мира в Афганистане только военной помощи недостаточно: "Поэтому вклад Азербайджана в стабильность в Афганистане более обширен, нежели привлечение к операциям НАТО. Увеличив практический вклад в область образования, обучения, в развитие инфраструктуры, в область инвестиций и финансовой помощи, мы поддерживаем уверенность Афганистана в себе".

По словам министра, университет АДА в Азербайджане помимо учебных курсов НАТО проводит ежегодные управленческие учения для официальных лиц из Афганистана, Агентство по расчистке мин реализует проекты, планируется подписание меморандума о предоставлении гражданам Афганистана возможности для четырехлетнего обучения в Академии министерства по чрезвычайным ситуациям: "Азербайджан занимается строительством в Афганистане школы. Все расходы оплачивает моя страна. Мы также должны оказать афганскому правительству помощь в реализации комплексной программы реформ. Самой важной составной частью данной программы является транспортная инфраструктура. Мы через самый короткий путь соединим Афганистан и Европу. Новый морской порт Алят в азербайджанской части Каспийского моря и соединяющая Турцию, Грузию и Азербайджан железная дорога Баку-Тбилиси-Карс представляют важное значение как с данной точки зрения, так и с точки зрения восстановления Великого шелкового пути. Будущее Афганистана по большей части зависит от соседних стран и мы должны оказать совместную помощь для ее успешности".