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Глава МИД: Для стран Южного Кавказа есть потенциал сотрудничества вне региона

Глава МИД: Для стран Южного Кавказа есть потенциал сотрудничества вне региона Для стран Южного Кавказа имеется потенциал сотрудничества вне региона – с Центральной Азией и Китаем.
Внешняя политика
19 июня 2021 г. 13:46
Глава МИД: Для стран Южного Кавказа есть потенциал сотрудничества вне региона
Давид Залкалиани

Для стран Южного Кавказа имеется потенциал сотрудничества вне региона – с Центральной Азией и Китаем.

Как передает грузинское бюро Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил в ходе панельных дискуссий на тему "Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества" в рамках Анатолийского дипломатического форума.

По словам Залкалиани, уже имеются практические примеры подобного сотрудничества: "Недавно в Батуми был открыт новый терминал. Этот проект стал результатом очень хорошего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Узбекистаном и США. Таких потенциальных проектов очень много, их можно развивать. Один из проектов связан с соединением нашего региона с Европой путем прокладки подводных кабельных линий по дну Черного моря".

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Версия на английском языке Zalkaliani: Cooperation potential outside region for countries of South Caucasus exist
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Cənubi Qafqaz ölkələri üçün bölgədən kənarda əməkdaşlıq potensialı mövcuddur”

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