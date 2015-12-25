Глава МИД Азербайджана: Терроризм опасен не только для конкретных регионов, но для всего мира

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Терроризм опасен не только для конкретных регионов, но для всего мира".

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью ряду СМИ Азербайджана, включая агентство "Report", по итогам 2015 года.

По его словам, терроризм представляет реальную угрозу миру и стабильности: "Нет также никакой привязанности терроризма к религии. Вызывает сожаление, что произошедшие ряд терактов в различных частях мира связали с исламом".

Министр также подчеркнул, что Азербайджан, как страна, столкнувшаяся с террором, поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом.

Э.Мамедъяров отметил, что терроризм в большинстве случаев также связан с оккупационным сепаратизмом: "Теракты, совершенные на территории нашего государства, со стороны созданной спецслужбами Армении организацией АСАЛА и другими армянскими террористическими организациями, являются тому наглядным подтверждением".

Глава МИД Азербайджана отметил, что для предотвращения терроризма необходимо продвигать диалог и уважение между религиями и народами. В этом плане он подчеркнул усилия Азербайджана в процессе межкультурного и межрелигиозного диалога.