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Глава МИД: Для Грузии участие в формате "3+3" будет сложным

Глава МИД: Для Грузии участие в формате "3+3" будет сложным "Для Грузии участие в формате "3+3" вместе с Россией будет сложным, тем не менее, страна должна быть представлена в крупных геополитических проектах в той или иной форме".
Внешняя политика
8 октября 2021 г. 12:43
Глава МИД: Для Грузии участие в формате 3+3 будет сложным
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"Для Грузии участие в формате "3+3" вместе с Россией будет сложным, тем не менее, страна должна быть представлена в крупных геополитических проектах в той или иной форме".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал в эфире программы "Тема дня", транслируемой по Первому каналу.

По его словам, Грузия не должна отставать от развивающихся в регионе процессов: "Мы должны участвовать во всех новых проектах, и даже инфраструктурных. Иначе они могут обойти Грузию, страна потеряет таким образом свою роль и функцию. Поэтому необходимо иметь четкую позицию, чтобы не навредить интересам нашей страны".

Д. Залкалиани отметил, что суверенитет и территориальная целостность Грузии - "красная линия": "Наше участие в крупных геополитических проектах и отношениях, несомненно, не должно осуществляться за счет государственных интересов или каких-либо уступок".

Министр добавил, что Грузия выполняет в регионе важную роль и функцию: "По инициативе и при посредничестве премьер-министра Ираклия Гарибашвили за счет активной коммуникации с лидерами Азербайджана и Армении Грузия смогла сделать первые шаги в плане регионального сотрудничества. В этом направлении следует предпринять очередные шаги, и в связи с этим мы продолжим налаживать активные контакты не только с соседями на Южном Кавказе, но и с европейскими и американскими партнерами".

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Версия на английском языке FM: It will be difficult for Georgia to join "3 + 3" format
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Gürcüstan üçün “3+3” formatında iştirak çətin olacaq”

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