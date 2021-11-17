Глава МИД: Для Азербайджана начался новый этап

13:51 "В результате победы Азербайджана и выстроенных отношений с Турцией на Южном Кавказе возникла новая реальность".

"В результате победы Азербайджана и выстроенных отношений нашей страны с Турцией на Южном Кавказе возникла новая реальность".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказала агентству "Анадолу".

Министр отметил, что все должны принять и примут эту реальность: "Для Азербайджана начался новый этап. Впереди нас ждет большая работа по разминированию земель, которые тридцать лет находились под оккупацией, были полностью разрушены, а миллион азербайджанцев изгнаны с этих земель. В этом году должна быть проделана серьезная работа. Мы говорим о работе на ближайшие месяцы, а не годы. Через несколько месяцев часть вынужденных переселенцев вернутся в свои дома".