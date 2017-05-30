Глава МИД Чехии призвал активизировать программу Восточное партнерство

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Пришло время придать энергии программе Восточное партнерство". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, отвечая на вопросы в ходе заседания Постоянного комитета ПАСЕ в Праге.

Он отметил важность данной программы ЕС.

По словам министра, ослабление сотрудничества в рамках программы "может быть опасным, особенно в наши дни".

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.