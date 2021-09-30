Глава МИД Чехии: Мы очень ценим сотрудничество с Азербайджаном

"Мы очень ценим наше сотрудничество, основанное на совместной декларации 2015 года, и намерены развивать эти отношения"

"Мы очень ценим наше сотрудничество, основанное на совместной декларации 2015 года, и намерены развивать эти отношения"

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Очень рад, что после паузы в отношениях из-за пандемии, мы смогли наконец возобновить сотрудничество", - заявил Я. Кулганек, добавив о необходимости развития торговых отношений между странами.

Министр поблагодарил Азербайджан за помощь в выводе чешского миротворческого контингента из Афганистана.

Он также выразил соболезнования семьям шехидов 44-дневной войны.