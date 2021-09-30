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Глава МИД Чехии: Мы очень ценим сотрудничество с Азербайджаном

Глава МИД Чехии: Мы очень ценим сотрудничество с Азербайджаном "Мы очень ценим наше сотрудничество, основанное на совместной декларации 2015 года, и намерены развивать эти отношения"
Внешняя политика
30 сентября 2021 г. 14:10
Глава МИД Чехии: Мы очень ценим сотрудничество с Азербайджаном
Якуб Кулганек
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"Мы очень ценим наше сотрудничество, основанное на совместной декларации 2015 года, и намерены развивать эти отношения"

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Очень рад, что после паузы в отношениях из-за пандемии, мы смогли наконец возобновить сотрудничество", - заявил Я. Кулганек, добавив о необходимости развития торговых отношений между странами.

Министр поблагодарил Азербайджан за помощь в выводе чешского миротворческого контингента из Афганистана.

Он также выразил соболезнования семьям шехидов 44-дневной войны.

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Версия на азербайджанском языке Çex Respublikasının XİN başçısı: "Azərbaycan ilə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk"
Версия на английском языке Czech FM praises cooperation with Azerbaijan

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