Глава МИД: Брюссельская встреча является составной частью процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией

Переговоры на ожидаемой встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе являются составной частью процесса азербайджано-армянской нормализации.

Переговоры на ожидаемой встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе являются составной частью процесса нормализации между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, брюссельскую встречу следует рассматривать как составную часть переговоров между Баку и Ереваном: "В целом, мы положительно оцениваем происходящий процесс. Потому что иногда возникают перерывы или задержки в переговорном процессе. Подход азербайджанской стороны в этом направлении всегда постоянен и последователен. Мы выступаем за переговорный процесс и нормализацию. К сожалению, со стороны Армении время от времени звучат непоследовательные и противоречивые высказывания. В мирных переговорах наблюдалась пауза продолжительностью почти 6 месяцев. После чего состоялись недавние переговоры с учетом роли международных посредников. Мы считаем, что встреча на уровне лидеров - это в целом положительный фактор. Ждать переговоров и результатов осталось не так долго".