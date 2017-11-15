Глава МИД: Бразилия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Бразилия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам на брифинге глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес Феррейра.

Он отметил, что Бразилия выступает за мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права и согласно резолюциям Совета безопасности ООН.

"Бразилия поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта, а также мир, диалог, безопасность и неприкосновенность территориальной целостности", - заявил Алоизиу Нунес Феррейра.