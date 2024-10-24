Глава МИД Бразилии: Планируем предложение о пересмотре устава ООН

В рамках своего председательства в БРИКС в будущем году Бразилия рассматривает возможность внести в Генеральную Ассамблею ООН предложение о созыве конференции по пересмотру устава организации на основе статьи 109.

В рамках своего председательства в БРИКС в будущем году Бразилия рассматривает возможность внести в Генеральную Ассамблею ООН предложение о созыве конференции по пересмотру устава организации на основе статьи 109.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

По его словам, основной темой для БРИКС в будущем году будет укрепление глобального сотрудничества Юга для более инклюзивного и устойчивого развития. "В этом году председательство G20 одобрило важный призыв к действиям для реформы глобального управления, который получил поддержку многих стран, присутствующих здесь", - сказал глава МИД Бразилии.

Министр также обозначил приоритеты Бразилии в большой двадцатке. Это социальная интеграция, борьба с климатическими изменениями, а также за реформу глобального управления. и создание институтов мирового финансирования. "Мы приглашаем всех присоединиться к глобальному альянсу против бедности и голода", - заявил он, добавив, что Бразилия стремится мобилизовать ресурсы для реализации политики против этих проблем.

"Мы также приглашаем все страны повысить свои амбиции в отношении их национальных вкладов в борьбу с глобальным потеплением", - сказал представитель Бразилии, которая в будущем году после Азербайджана будет принимать у себя климатическую конференцию COP30.