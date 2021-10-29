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Глава МИД: Болгария придает большое значение отношениям с Азербайджаном

Глава МИД: Болгария придает большое значение отношениям с Азербайджаном Министр иностранных дел Болгарии встретился с послом Азербайджана Гусейном Гусейновым
Внешняя политика
29 октября 2021 г. 17:02
Глава МИД: Болгария придает большое значение отношениям с Азербайджаном

Министр иностранных дел Болгарии Светлан Стоев принял посла Азербайджана в этой стране Гусейна Гусейнова.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Болгарии, стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в области экономики, культуры, транспорта и энергетики.

"Болгария придает большое значение отношениям с Азербайджаном и надеется на их дальнейшее укрепление и углубление. Болгарская сторона высоко ценит существующий активный политический диалог с Азербайджаном, который развивается в атмосфере дружбы и доброй воли",- отметили в МИД Болгарии.

В ходе встречи была выражена обоюдная заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества и укреплении торгово-экономических отношений.

"Существует значительный потенциал для сотрудничества в области энергетики", - подчеркнул глава МИД Болгарии. По его словам, поставки природного газа по Южному газовому коридору являются неотъемлемой частью и условием диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в Болгарию.

Болгарская сторона также выразила заинтересованность в углублении сотрудничества с Азербайджаном в области транспорта и коммуникаций. Как отметили в МИД, железнодорожное сообщение Баку-Тбилиси-Карс, начавшееся в октябре 2017 года, также открывает новые возможности для Болгарии и стран-членов ЕС в торгово-экономическом аспекте.

В свою очередь, посол Г. Гусейнов выразил желание, чтобы болгарский народ больше узнал об Азербайджане, культуре и истории страны, отметив, что контакты между двумя народами имеют особое значение.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bolqarıstan Azərbaycanla əlaqələrə böyük əhəmiyyət verir"
Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Bulgaria attaches great importance to relations with Azerbaijan

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