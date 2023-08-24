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Глава МИД: Бельгия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном

Глава МИД: Бельгия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном Бельгия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном.
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 17:52
Глава МИД: Бельгия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном

Бельгия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб заявила на пресс-конференции в Баку после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, сегодняшняя встреча - прекрасная возможность для обсуждения важных вопросов.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества. "И мы хотим, чтобы эти отношения углублялись", - добавила Х. Лабиб.

По ее словам, Бельгия хотела бы видеть больше бизнес-контактов между двумя странами, а также увеличить число бельгийских компаний в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Xarici işlər naziri: “Belçika Azərbaycanla əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində maraqlıdır”

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