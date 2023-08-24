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Глава МИД: Бельгия готова развивать энергосотрудничество с Азербайджаном

Глава МИД: Бельгия готова развивать энергосотрудничество с Азербайджаном Бельгия выразило желание развивать отношения с Азербайджаном в энергетической сфере.
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 18:12
Глава МИД: Бельгия готова развивать энергосотрудничество с Азербайджаном

Бельгия готова развивать сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб заявила на пресс-конференции в Баку после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Партнерство в этой сфере хотелось бы расширить. В такой сложной геополитической ситуации поддержка сторон очень важна",- сказала она.

Министр также поблагодарила Азербайджан за поддержку Украине: "Ваше участие в восстановительных работах в Украине, в том числе школы и т.д. очень важно".

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Версия на азербайджанском языке Belçika XİN başçısı: “Belçika Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırdır”

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