Глава МИД: Бельгия готова развивать энергосотрудничество с Азербайджаном

Бельгия выразило желание развивать отношения с Азербайджаном в энергетической сфере.

Бельгия готова развивать сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб заявила на пресс-конференции в Баку после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Партнерство в этой сфере хотелось бы расширить. В такой сложной геополитической ситуации поддержка сторон очень важна",- сказала она.

Министр также поблагодарила Азербайджан за поддержку Украине: "Ваше участие в восстановительных работах в Украине, в том числе школы и т.д. очень важно".