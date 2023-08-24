Глава МИД Бельгии: Необходимо улучшить диалог между Азербайджаном и Арменией

Мы должны преодолеть препятствия, улучшить диалог между Азербайджаном и Арменией.

Необходимо преодолеть препятствия и улучшить диалог между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб заявила на пресс-конференции в Баку после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Эта историческая возможность для продвижения мира между Азербайджаном и Арменией. При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля шли переговоры между лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе. Бельгия ценит особое внимание Азербайджана к этому вопросу",- сказала она

Министр добавила, что Брюссель будет продолжать в свои усилия для продвижения мира.

"Брюссель считает Азербайджан важным партнером. И мы заинтересованы в укреплении сотрудничества",- отметила Хаджа Лабиб.