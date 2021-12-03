Глава МИД Беларуси: Готовы к участию в восстановлении освобожденных территорий

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях проходящего в Стокгольме заседания Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях проходящего в Стокгольме заседания Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Как сообщили Report в МИД, министры выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами.

Стороны обсудили повестку сотрудничества в различных сферах между нашими странами.

Была подчеркнула важность продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о последней ситуации в регионе, предпринимаемых Азербайджаном шагах по исполнению трехсторонних заявлений, проводимых на освобожденных землях восстановительных и строительных работах. Владимир Макей выразил готовность своей страны участвовать в восстановительных работах.

Стороны также обсудили другие вопросы повестки, представляющие взаимный интерес.