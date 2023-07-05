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Глава МИД: Беларусь готова внести свой вклад в деятельность ДН

Глава МИД: Беларусь готова внести свой вклад в деятельность ДН Беларусь готова внести свой вклад в деятельность Движения неприсоединения в направлении достижения желаемого будущего.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 12:57
Глава МИД: Беларусь готова внести свой вклад в деятельность ДН

Беларусь готова внести свой вклад в деятельность Движения неприсоединения в направлении достижения желаемого будущего.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

По словам главы МИД, ограничения в отношении Беларуси повлияли на экспорт и производство, кроме того ограничение поставок определенных белорусских товаров на международный рынок оказало влияние на сельское хозяйство стран ООН.

"Все страны ДН разделяют одни и те же принципы: мир, многосторонность, устойчивое развитие. Когда в мире происходят глобальные геополитические столкновения, искренний диалог - это единственный выход", - отметил глава МИД Беларуси.

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Версия на английском языке Belarus expresses readiness to contribute to NAM
Версия на азербайджанском языке Belarus XİN başçısı: “Qoşulmama Hərəkatının fəaliyyətinə töhfə verməyə hazırıq”

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