Глава МИД Бангладеш: Уверен, что Азербайджан добьется мира в регионе

Бангладеш поддерживает территориальную целостность Азербайджана и считает, что мирные переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта.

Бангладеш поддерживает территориальную целостность Азербайджана и считает, что мирные переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта.

Об этом сообщил Report министр иностранных дел Бангладеш Абул Калам Абдул Моамен.

"Мы внимательно следим за развитием событий вокруг конфликта между Азербайджаном и Арменией, верим в возможность мирного решения вопроса", - сказал Моамен.

Министр выразил уверенность в том, что Азербайджан в ближайшем будущем добьется мира в регионе: "Наш регион тоже пережил подобный конфликт. Бангладеш добился разрешения конфликта с Индией путем диалога, и благодаря своему опыту лидирует в мире в этой сфере", - сказал он.

Моамен напомнил, что в настоящий момент отношения между Индией и Бангладеш находятся на хорошем уровне, и премьер-министр Индии Нарендра Моди называет это "золотым периодом" в отношениях между двумя странами.

"Мы очень рады, что смогли восстановить мир и стабильность в нашем регионе. Бангладеш выступает за урегулирование конфликтов исключительно путем диалога. Уверен, что Азербайджан также добьется мира в регионе посредством диалога с Арменией", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул важность развития сотрудничества между Бангладеш и Азербайджаном в сферах торговли и инвестиций: "Мы сотрудничали с Азербайджаном также в рамках председательства в G-77 и Движении неприсоединения. Наше сотрудничество продолжается", - сказал он.