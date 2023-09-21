О нас

Глава МИД Бангладеш: Уверен, что Азербайджан добьется мира в регионе

Глава МИД Бангладеш: Уверен, что Азербайджан добьется мира в регионе Бангладеш поддерживает территориальную целостность Азербайджана и считает, что мирные переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 10:39
Глава МИД Бангладеш: Уверен, что Азербайджан добьется мира в регионе

Бангладеш поддерживает территориальную целостность Азербайджана и считает, что мирные переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта.

Об этом сообщил Report министр иностранных дел Бангладеш Абул Калам Абдул Моамен.

"Мы внимательно следим за развитием событий вокруг конфликта между Азербайджаном и Арменией, верим в возможность мирного решения вопроса", - сказал Моамен.

Министр выразил уверенность в том, что Азербайджан в ближайшем будущем добьется мира в регионе: "Наш регион тоже пережил подобный конфликт. Бангладеш добился разрешения конфликта с Индией путем диалога, и благодаря своему опыту лидирует в мире в этой сфере", - сказал он.

Моамен напомнил, что в настоящий момент отношения между Индией и Бангладеш находятся на хорошем уровне, и премьер-министр Индии Нарендра Моди называет это "золотым периодом" в отношениях между двумя странами.

"Мы очень рады, что смогли восстановить мир и стабильность в нашем регионе. Бангладеш выступает за урегулирование конфликтов исключительно путем диалога. Уверен, что Азербайджан также добьется мира в регионе посредством диалога с Арменией", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул важность развития сотрудничества между Бангладеш и Азербайджаном в сферах торговли и инвестиций: "Мы сотрудничали с Азербайджаном также в рамках председательства в G-77 и Движении неприсоединения. Наше сотрудничество продолжается", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bangladesh FM: 'I am sure that Azerbaijan will achieve peace with Armenia'
Версия на азербайджанском языке Banqladeş XİN başçısı: “Azərbaycanın Ermənistanla sülhə nail olacağına əminəm”

Другие новости из категории

Абдулкадир Эмин Онен: Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами
Абдулкадир Эмин Онен: Турция и Азербайджан связаны уникальными и особыми узами
21 сентября 2023 г. 11:04
Гаджиев: Нелегальные армянские вооруженные силы в Карабахе были вызовом региональной безопасности
Гаджиев: Нелегальные армянские вооруженные силы в Карабахе были вызовом региональной безопасности
21 сентября 2023 г. 11:01
Азербайджан выдвинул кандидатуру на пост председателя Азиатской парламентской ассамблеи
Азербайджан выдвинул кандидатуру на пост председателя Азиатской парламентской ассамблеи
21 сентября 2023 г. 10:49
Община: Требуем от Канады не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Община: Требуем от Канады не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 сентября 2023 г. 10:13
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
21 сентября 2023 г. 09:04
Глава МИД Таджикистана: У нас крепкие отношения с братским Азербайджаном
Глава МИД Таджикистана: У нас крепкие отношения с братским Азербайджаном
21 сентября 2023 г. 08:41
Эльчин Амирбеков: Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана
Эльчин Амирбеков: Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана
21 сентября 2023 г. 08:22
Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата
Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН по изменению климата
21 сентября 2023 г. 06:18
Глава МИД: У Азербайджана дружеские отношения со всеми еврейскими общинами
Глава МИД: У Азербайджана дружеские отношения со всеми еврейскими общинами
21 сентября 2023 г. 05:47
Генсек ССАГП3: Полностью поддерживаем территориальную целостность Азербайджана
Генсек ССАГП3: Полностью поддерживаем территориальную целостность Азербайджана
21 сентября 2023 г. 05:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi