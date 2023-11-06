О нас

Глава МИД: Баку и Бухарест имеют большой потенциал в развитии экономического сотрудничества

Глава МИД: Баку и Бухарест имеют большой потенциал в развитии экономического сотрудничества Азербайджан и Румыния имеют большой потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 14:37
Глава МИД: Баку и Бухарест имеют большой потенциал в развитии экономического сотрудничества

Азербайджан и Румыния имеют большой потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску.

"Объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией пока не соответствует нашему двустороннему товарообороту. Это свидетельствует о наличии потенциала для дальнейшего развития более устойчивого экономического сотрудничества. Регулярные взаимные визиты членов межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству также могут способствовать диверсификации сотрудничества", - отметил Байрамов.

Министр подчеркнул успешное сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики: "В качестве примера можно привести успешную деятельность компании SOCAR Petroleum в Румынии. Также имеется потенциал в сфере "зеленой" энергетики, в основе которого лежит соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Румынией, Грузией, Венгрией, подписанное в прошлом году в Бухаресте", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Главы МИД Азербайджана и Германии провели совместную пресс-конференцию
ВидеоГлавы МИД Азербайджана и Германии провели совместную пресс-конференцию
4 ноября 2023 г. 20:20
В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi