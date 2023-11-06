Глава МИД: Баку и Бухарест имеют большой потенциал в развитии экономического сотрудничества

Азербайджан и Румыния имеют большой потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Азербайджан и Румыния имеют большой потенциал для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску.

"Объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией пока не соответствует нашему двустороннему товарообороту. Это свидетельствует о наличии потенциала для дальнейшего развития более устойчивого экономического сотрудничества. Регулярные взаимные визиты членов межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству также могут способствовать диверсификации сотрудничества", - отметил Байрамов.

Министр подчеркнул успешное сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики: "В качестве примера можно привести успешную деятельность компании SOCAR Petroleum в Румынии. Также имеется потенциал в сфере "зеленой" энергетики, в основе которого лежит соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном, Румынией, Грузией, Венгрией, подписанное в прошлом году в Бухаресте", - сказал он.