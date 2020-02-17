Глава МИД Азербайджана встретится с Верховным представителем ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Брюссель проведет встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозепом Боррелем.

Как сообщает Report, в ходе встречи 18 февраля стороны обсудят сотрудничество Азербайджана и Евросоюза, а также ход переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.

Э. Мамедъяров также проведет встречи с комиссаром ЕС по торговле Филом Хоганом (17 февраля) и комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели.

Напомним, накануне глава МИД Азербайджана отбыл в Бельгию для участия в Международной конференции доноров для Албании.