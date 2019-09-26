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Глава МИД Азербайджана встретился с генеральным секретарем ЛАГ

Глава МИД Азербайджана встретился с генеральным секретарем ЛАГ

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, участники встречи выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Лигой арабских государств, подчеркнули важность активизации совместных усилий по углублению сотрудничества во многих сферах.

Стороны обсудили предстоящий Бакинский саммит Движения неприсоединения и председательство Азербайджана в ней.

В ходе встречи, стороны также обсудили ряд вопросов повестки дня региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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