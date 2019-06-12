Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с вице-спикером Великого национального собрания Турции Сурейя Сади Бильгич, сообщает передает Report со ссылкой на МИД.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что данный визит окажет позитивное влияние на развитие братских отношений между странами.

Стороны подчеркнули, что Парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительная конференция Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству, которые проходят в Баку, будут способствовать развитию международного межпарламентского сотрудничества.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил деятельность парламентов с точки зрения развития дружественных отношений между двумя братскими странами, а также подчеркнул важность сотрудничества между парламентариями в рамках соответствующих международных организаций.

Также в ходе встречи был проведен обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.