Глава МИД Азербайджана обратился к международным организациям

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/3647b80769fa8941669c4873f6f0ede1/5de3ab99-c4c9-4c7f-9d2e-0a78ef17de69_292.jpg

"Мы приветствуем усилия ООН, других международных, региональных и субрегиональных организаций для развития сотрудничества и координации, а также усиления возможностей борьбы стран-членов с международным терроризмом и организованной преступностью".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на министерских дебатах Совбеза ООН.

"Азербайджан, как государство-член СНГ, заинтересован в продолжении сотрудничества в рамках этой многосторонней платформы в соответствии с принципами суверенного равенства стран и территориальной целостности, и развитии взаимовыгодных экономических, политических, юридических и гуманитарных связей со странами-членами СНГ на двусторонней основе.

Сотрудничество между ООН и региональными организациями необходимо с точки зрения поощрения целей и принципов организации. В ряде случаев ясно, что региональные и субрегиональные организации являются незаменимыми механизмами в этом отношении.

Наряду с этим, все еще существуют серьезные проблемы. Региональные организации способны понимать угрозы и трудности, с которыми сталкиваются их регионы, однако не все обладают способностью, политической волей и институциональным потенциалом исполнять соответствующие обязательства, определенные законами", - сказал он