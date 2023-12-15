Глава МИД Азербайджна выступил на 47-м заседании СМИД ОЧЭС

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 47-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) в формате видеоконференции.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 47-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Байрамов поздравил Турцию с успешным и динамичным председательством в ОЧЭС в 2023 году. Он отметил, что усилия, предпринятые Турцией в этом направлении, в связи с превращением ОЧЭС в организацию, ориентированную на практическое сотрудничество и конкретные проекты, заслуживают похвалы.

Было подчеркнуто, что Азербайджан предпринимает практические шаги в области развития транспорта и коммуникаций в регионе, работа в этом направлении в свою очередь будет способствовать расширению возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Отмечено, что в этой области Азербайджан тесно сотрудничает с партнерами из регионов Центральной Азии и Черного моря в направлении цифровизации транзитных потоков, а также реализации проекта “Цифровой Шелковый путь”.

Подчеркивая важность расширения проекта Южного газового коридора в области энергетической безопасности, глава МИД Азербайджана отметил, что развитие отрасли "зеленой энергии" в этом направлении является приоритетом для страны.