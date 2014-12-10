Глава МИД Азербайджана встретился с турецким коллегой

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В рамках участия на проходящем в Карсе трехстороннем заседании министров иностранных дел Азербайджана Грузии и Турции глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с турецким коллегой Мовлудом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече была выражена удовлетворенность уровнем развития опирающихся на братство и дружбу стратегических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Было особо отмечено, что встреча между официозами Азербайджана, Грузии и Турции в трехстороннем формате внесет свой вклад в развитие регионального сотрудничества, стабильность и процветание.

Стороны отметили о значимости Трансанатолийского газопровода и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

На встрече также провели обмен мнениями по поводу происходящих в регионе и мире процессов.