Глава МИД Азербайджана отправился в Швейцарию

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Швейцарию для участия в 21-ом заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в швейцарском городе Базель 4-5 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе визита Э.Мамедъярова запланировано его выступление на заседании СМИД, а также проведение ряда двусторонних встреч и встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.