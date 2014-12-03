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    Глава МИД Азербайджана отправился в Швейцарию

    Эльмар Мамедъяров примет участие в 21-ом заседании СМИД ОБСЕ

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Швейцарию для участия в 21-ом заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в швейцарском городе Базель 4-5 декабря. 

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе визита Э.Мамедъярова запланировано его выступление на заседании СМИД, а также проведение ряда двусторонних встреч и встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. 

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