Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД ОБСЕ

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие в 21-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД ОБСЕ), которое пройдет 4-5 декабря в швейцарском городе Базель. Как сообщает Report, в рамках заседания ожидается выступление министра, а также проведение ряда двусторонних встреч.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания СМИД ОБСЕ состоятся встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с главами МИД Азербайджана и Армении.

Совет министров ОБСЕ проводится каждый год в декабре, в ходе него рассматриваются наиболее актуальные вопросы на пространстве организации, обсуждаются итоги деятельности ОБСЕ за год. В этом году министры обсудят порядка 20 проектов деклараций. Основной темой заседания станет вопрос реагирования организацией на кризис в Украине.

По итогам заседания СМИД ОБСЕ председательство в организации перейдет от Швейцарии к Сербии.