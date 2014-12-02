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    Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД ОБСЕ

    21-ое заседание СМИД ОБСЕ пройдет 4-5 декабря в швейцарском Базеле

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие в 21-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД ОБСЕ), которое пройдет 4-5 декабря в швейцарском городе  Базель. Как сообщает Report, в рамках заседания ожидается выступление министра, а также проведение ряда двусторонних встреч. 

    Как сообщалось ранее, в ходе заседания СМИД ОБСЕ состоятся встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с главами МИД Азербайджана и Армении. 

    Совет министров ОБСЕ  проводится каждый год в декабре,  в ходе него рассматриваются наиболее актуальные вопросы на пространстве организации, обсуждаются итоги деятельности ОБСЕ за год. В этом году министры обсудят порядка 20 проектов деклараций. Основной темой заседания станет вопрос реагирования организацией на кризис в Украине. 

    По итогам заседания СМИД ОБСЕ председательство в организации перейдет от Швейцарии к Сербии. 

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