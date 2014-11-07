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    Глава МИД Азербайджана посетит Страсбург на следующей неделе

    13 ноября Азербайджан передаст председательство в Комитете министров Совета Европы Бельгии

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Страсбург 13 ноября. Как сообщает Report, министр примет участие в церемонии передачи председательства в Комитете Министров Совета Европы. 

    Как заявил Э. Мамедъяров на открывшейся сегодня в Баку конференции по политике соседства СЕ, председательство в Комитете Министров Совета Европы перейдет от Азербайджана к Бельгии.

    Напомним,  Азербайджан возглавил Комитет министров СЕ в мае этого года. 

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