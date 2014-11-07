Глава МИД Азербайджана посетит Страсбург на следующей неделе

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Страсбург 13 ноября. Как сообщает Report, министр примет участие в церемонии передачи председательства в Комитете Министров Совета Европы.

Как заявил Э. Мамедъяров на открывшейся сегодня в Баку конференции по политике соседства СЕ, председательство в Комитете Министров Совета Европы перейдет от Азербайджана к Бельгии.

Напомним, Азербайджан возглавил Комитет министров СЕ в мае этого года.