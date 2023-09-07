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Глава МИД Азербайджана: Заявления, риторика и провокации Армении наносят ущерб устойчивому миру в регионе

Глава МИД Азербайджана: Заявления, риторика и провокации Армении наносят ущерб устойчивому миру в регионе 20:35
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 20:45
Глава МИД Азербайджана: Заявления, риторика и провокации Армении наносят ущерб устойчивому миру в регионе

"Заявления, риторика и провокации Армении наносят ущерб устойчивому миру в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время приема специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева Игоря Ховаева.

Дж.Байрамов подчеркнул, что заявления, риторика и провокации армянской стороны, подрывающие мирную повестку дня, направленные против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, подрывают усилия и инициативы, направленные на установление прочного мира в регионе. Было подчеркнуто, что, несмотря на приверженность нашей страны процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, вмешательство Армении во внутренние дела нашей страны недопустимо.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: "Ermənistanın bəyanat, ritorika və təxribatları regionda davamlı sülhə xələl gətirir"

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