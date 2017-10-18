Глава МИД Азербайджана: Заявления Cаргсяна - это безответственный выход за его рамки

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Переговоры по нагорно-карабахскому конфликту должны быть субстантивными. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с польским коллегой, комментируя встречу президентов Азербайджана и Армении, прошедшую в Женеве 16 октября.

"Вы видели совместное заявление президентов. Что же касается заявлений Cаргсяна после этого, безответственный выход за рамки заявления - это неправильно. Мы должны вести переговоры субстантивно. Сопредседатели предложили, чтобы в ближайшее время состоялась встреча глав МИД. Самое главное, чтобы переговоры были конкретные", - заявил Э. Мамедъяров, отметив, что о месте и времени такой встречи будет сообщено позже.