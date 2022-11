Глава МИД Азербайджана призвал воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о трехсторонней встрече, которую он провел с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице США Вашингтоне.

Как сообщает Report, глава МИД отметил в Twitter :

"По инициативе госсекретаря США Блинкена встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Вашингтоне. Я еще раз подтвердил приверженность и готовность Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и призвал воздерживаться от действий, подрывающих этот процесс".