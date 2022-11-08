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Глава МИД Азербайджана призвал воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс

Глава МИД Азербайджана призвал воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о трехсторонней встрече, которую он провел с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице США Вашингтоне.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 07:05
Глава МИД Азербайджана призвал воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о трехсторонней встрече, которую он провел с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице США Вашингтоне.

Как сообщает Report, глава МИД отметил в Twitter:

"По инициативе госсекретаря США Блинкена встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Вашингтоне. Я еще раз подтвердил приверженность и готовность Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и призвал воздерживаться от действий, подрывающих этот процесс".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: “Sülh prosesini pozacaq hərəkətlərdən çəkinməyə çağırış etdim”

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