Глава МИД Азербайджана выступил в самом старинном мозговом центре Италии

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Италию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил в самом старинном и влиятельном мозговом центре этой страны Обществе международной организации (SİOİ).

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, Эльмар Мамедъров совместно с бывшим министром иностранных дел Италии и президентом SİOİ Франко Фратти приняли участие на открытии выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.

На выставке представлены интересные моменты из истории дипломатических отношений между двумя странами, в том числе визиты на высоком уровне, фотографии с организованных в Италии мероприятий, пропагандирующих правду об Азербайджане и его культуру, копии документов, отражающих историю отношений.

После в SİOİ состоялась конференция, посвященная 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Италией. Открыл конференцию Франко Фратти, рассказ о впечатлениях после многократных визитов в Баку, роли Азербайджана в региональной и международной политике.

Выступивший за ним заместитель министра иностранных дел Италии Бенедетто Делла Ведова отметил, что итальянско-азербайджанское сотрудничество стоится на прочной основе, сообщил о всестороннем развитии двусторонних отношений, выросших до уровня стратегического партнерства.

Министр иностранных дел Азербайджана затронул вопросы приоритетов внешней политики страны и перспективы азербайджано-итальянских отношений. Э. Мамедъяров подробно рассказал об истории независимости страны, агрессии Армении против Азербайджана и ее тяжелых последствиях, процессе урегулирования конфликта, энергетической и транспортной политике, в том числе проектах TANAP и TAP, вкладах в международный мир и безопасность, поощрении мультикультурализма и межрелигиозного диалога, связях Азербайджана с Италией и Евросоюзом. В завершении Э. Мамедъяров ответил на многочисленные вопросы аудитории.

В мероприятии приняли участие члены итальянского парламента, ученые в сфере международных отношений и права, исследователи, представители аккредитованного в Италии дипломатического корпуса и СМИ.