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Глава МИД Азербайджана выступил на министерской встрече формата "G77+Китай"

Глава МИД Азербайджана выступил на министерской встрече формата "G77+Китай" Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН принял участие и выступил на министерской встрече формата "G77+Китай".
Внешняя политика
28 сентября 2024 г. 03:44
Глава МИД Азербайджана выступил на министерской встрече формата G77+Китай

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН принял участие и выступил на министерской встрече формата "G77+Китай".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского дипведомства.

Министр Дж.Байрамов в своем выступлении предоставил информацию об инициативах и деятельности Азербайджана по содействию борьбе с глобальными вызовами миру, безопасности, развитию, а также в плане изменения климата.

Была отмечена готовность Азербайджана в рамках своего председательства на COP29 сотрудничать со всеми сторонами на основе приоритетов и инклюзивности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xarici işlər naziri G-77 ölkələri və Çin nazirlərinin görüşündə çıxış edib

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