Глава МИД Азербайджана выступил на министерской встрече формата "G77+Китай"

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН принял участие и выступил на министерской встрече формата "G77+Китай".

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН принял участие и выступил на министерской встрече формата "G77+Китай".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского дипведомства.

Министр Дж.Байрамов в своем выступлении предоставил информацию об инициативах и деятельности Азербайджана по содействию борьбе с глобальными вызовами миру, безопасности, развитию, а также в плане изменения климата.

Была отмечена готовность Азербайджана в рамках своего председательства на COP29 сотрудничать со всеми сторонами на основе приоритетов и инклюзивности.