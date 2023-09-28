Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования узбекскому коллеге

28 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

28 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана, Дж.Байрамов выразил соболезнования братскому узбекскому государству и народу в связи со взрывом, произошедшим вблизи международного аэропорта в столице Узбекистана Ташкенте, и пожелал исцеления пострадавшим.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Поблагодарив азербайджанского коллегу за соболезнования и поддержку, Бахтиёр Саидов отметил, что эта поддержка является еще одним показателем основанных на дружбе, братстве и солидарности отношений между двумя странами.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.